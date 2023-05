Hindi Cricket Hindi

लखनऊ की शर्मनाक हार पर विराट कोहली के फैंस ने नवीन उल-हक और LSG को किया ट्रोल, मीम्स की हुई बारिश

Virat Kohli Fans Trolled Naveen-ul-Haq And LSG: लखनऊ की शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली के फैंस ने तेज गेंदबाज नवीन उल-हक और LSG की टीम को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. नवीन उल-हक और LSG की टीम को लेकर अब सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश होने लगी है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथों 81 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद लखनऊ की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. लखनऊ की शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली के फैंस ने तेज गेंदबाज नवीन उल-हक और LSG की टीम को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. नवीन उल-हक और LSG की टीम को लेकर अब सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश होने लगी है.

दरअसल, विराट कोहली से विवाद के बाद लखनऊ सुपरजांयट्स के गेंदबाज नवीन उल हक भारतीय फैंस के निशाने पर है. सोशल मीडिया पर इस गेंदबाज को भारतीय फैंस अक्सर ट्रोल करते नजर आते है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी नवीन उल हक को फील्डिंग के दौरान भारतीय फैंस ने चिढ़ाने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ की 81 रनों से करारी हार के बाद नवीन उल हक सोशल मीडिया पर और ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं. RCB फैंस नवीन के मजे लेते हुए मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

नवीन उल हक के फोटोज आम के साथ काफी शेयर किए जा रहे हैं. एक मैच में जब कोहली जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे तो नवीन उल हक ने आम के फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किये थे जिसे RCB के पूर्व कप्तान से जोड़कर देखा गया था.

Let’s all laugh at mango man Naveen pic.twitter.com/aCRqoaVpzS — ∞//Wals (@palsssss17) May 24, 2023

Upcoming Scenes of Naveen Ul Haq coming from fruit market #LSGvMI pic.twitter.com/grAExtfM3u — P.J#Save_Soil️ (@Impranav_jais) May 24, 2023

Virat Kohli ready to welcome naveen ul Haq #LSGvMI pic.twitter.com/H1ZRwVOkEy — हर्ष चौधरी ।। Commando।। (@HarshRana1998) May 24, 2023

Naveen ul Haq getting ready for his own mango business. #LSGvMI

“Kohli Kohli” pic.twitter.com/VTe5lku65I — Cricket Cheating Academy (@cheatingacademy) May 24, 2023

sweet mangoes @naveen

he couldn’t sacrifice his wicket for Hooda wat a player

Naveen the finisher pic.twitter.com/U1zqPWfKHm — jithu (@JithuSingh_29) May 24, 2023

Having a mango on behalf of a king ♥️ pic.twitter.com/JVxh9rHIpP — Mithie (@_ahania) May 24, 2023

Stop using fake one ,Upload the real pic pic.twitter.com/ZO7ipAHA9A — Abhishek Mishra (@imAvi_18) May 24, 2023

How Naveen saw MI today pic.twitter.com/XiZWrzVEGD — (@SergioCSKK) May 24, 2023

लखनऊ की हार के बाद RCB फैंस नवीन को ही नहीं बल्कि LSG के मेंटॉर गौतम गंभीर को भी सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं. बता दें, 1 मई को खेले गए मुकाबले में विराट कोहली की नवीन उल हक के साथ-साथ गंभीर से भी जमकर बहस हुई थी.

