केपटाउन में बजा 'राम सिया राम', विराट कोहली ने जोड़े हाथ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन

केपटाउन. भारत और साउथ अफ्रीका की टीम केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आमने-सामने है. साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई. सिराज ने छह विकेट चटकाए. वहीं इस मैच में कोहली का एक वीडियो भी खूब चर्चा में हैं. केशव महाराज की बल्लेबाजी के दौरान जब राम सिया राम की धुन बजी, इस दौरान कोहली दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा में दिखे. कोहली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

साउथ अफ्रीका की पारी के 16वें ओवर में मार्को यानसेन के आउट होने के बाद केशव महाराज बल्लेबाजी करने उतरे थे. उनके क्रीज पर उतरते ही ‘राम सिया राम’ की धुन गूंजने लगी. केशव महाराज की बल्लेबाजी के दौरान ऐसा अक्सर देखने को मिलता है. ‘राम सिया राम’ की धुन सुनते ही कोहली ने भगवान श्रीराम के अंदाज में धनुष चलाने का पोज दिया और फिर दोनों हाथों को जोड़ा. कोहली का यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का खूब पसंद आ रहा है.

Virat Kohli was enacting as SHRI RAM when RAM SIYA RAM SONG was played 🤌❤️#INDvsSApic.twitter.com/692mRXpzoO

— CHADitya 🚩 (@CHADitya_18) January 3, 2024