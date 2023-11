49वें शतक पर सचिन तेंदुलकर से मिली तारीफ पर इमोशनल हुए विराट कोहली, कहा- मैं जानता हूं कि ....

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप 2023 मैच में 243 रन से जीत हासिल कर एक बार फिर साबित किया कि क्यों वो इस टूर्नामेंट को जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं. लेकिन टीम इंडिया की ये जीत और भी खास थी क्योंकि कोलकाता के ईडन गार्ड्न्स में खेले गए इस मुकाबले में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने वनडे करियर का 49वां शतक बनाकर पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बराबरी की.

कोहली की इस शानदार उपलब्धि पर उन्हें कई बधाईयां मिली लेकिन सबसे खास शुभकामना मास्टर ब्लास्टर की तरफ से आई. सचिन ने ट्वीट किया, “अच्छा खेला विराट. मुझे 49 से 50 तक जाने में मुझे 365 दिन लगे थे. मुझे उम्मीद है कि आप अगले कुछ दिनों में 49 से 50 तक जाएंगे और मेरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे. बधाई हो!!”

Well played Virat.

It took me 365 days to go from 49 to 50 earlier this year. I hope you go from 49 to 50 and break my record in the next few days.

Congratulations!!#INDvSA pic.twitter.com/PVe4iXfGFk

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 5, 2023