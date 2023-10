वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की. भारत ने पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप में लगातार आठवीं बार हराया. भारत की इस हार के बाद टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. विराट कोहली ने मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को खास गिफ्ट दिया.

मैच के खत्म होने के बाद विराट कोहली और बाबर आजम एक दूसरे से मिले. इस दौरान विराट कोहली ने बाबर आजम को अपनी जर्सी गिफ्ट की. इस जर्सी पर विराट कोहली का ऑटोग्राफ भी था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विराट कोहली के इस अंदाज को क्रिकेट फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं.

FANBOY MOMENT FOR BABAR AZAM….!!

Babar asks for a signed from Virat Kohli and Virat gives it.pic.twitter.com/Caq3GoQoaV

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 14, 2023