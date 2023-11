WATCH: विराट कोहली ने आंखों से ही मार्नस लाबुशेन को धमकाया, मैदान पर दिखा कोहली का 'विराट' रूप

अहमदाबाद: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup Final) के फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने-सामने है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को 240 रन पर समेट दिया है. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 47 रन तक ही अपने तीन विकेट खो दिए हैं. स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद मैदान पर आए मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) को विराट कोहली ने झटका दे दिया.

लाबुशेन के क्रीज पर आते ही विराट ने उन्हें आखें दिखाना शुरू कर दिया. पूर्व कप्तान विराट ने लाबुशेन को घूरकर देखना शुरू कर दिया. इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर नौ ओवर के बाद 51/3 था. इसी समय विराट ने कंगारू बल्लेबाज को आंखों से धमकाया. विराट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

King Virat Kohli and Marnus Labuschagne not taking their eyes off each other#INDvsAUSfinal #bcci #ViratKohli @MehulFanawala #CricketWorldCupFinals2023 pic.twitter.com/NqbYg1qACl

