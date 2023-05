यशस्वी जायसवाल के सबसे तेज IPL अर्धशतक पर कोहली से लेकर रैना रिएक्शन वायरल, दिग्गजों ने की टीम इंडिया में शामिल करने की मांग

राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने गुरुवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर मात्र 13 गेंदो पर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बना दिया. जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तूफानी पारी खेली. वह दो रन से अपने शतक से रह गए और नाबाद लौटे.

जायसवाल ने 47 गेंदों पर 13 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 98 रन की नाबाद पारी खेली. जायसवाल की इस ऐतिहासिक पारी पर विराट कोहली से लेकर सुरेश रैना जैसे दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है.

मैच का लुत्फ उठा रहे विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर जमकर जायसवाल की तारीफ की. कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा, ” वाह, यह ऐसी बेहतरीन बल्लेबाजी है, जो मैंने पिछले कुछ समय में देखी है, क्या टैलेंट है…”

वहीं, सुरेश रैना ने लिखा, ” आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक. आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई और आपके असाधारण कौशल आपको बहुत आगे ले जाएंगे. इसे जारी रखो!

जायसवाल ने आते ही पहले ओवर में नितीश राणा की गेंदों पर हल्ला बोल दिया. जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की पारी के पहले ओवर में 26 रन जड़े. उन्होंने नीतीश राणा के इस ओवर में दो छक्का और तीन चौका लगाया. 13 गेंद में अर्धशतकीय पारी में उन्होंने सात चौका और तीन छक्का लगाया.