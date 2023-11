World Cup Final: हार के बाद विराट कोहली के भी आंखों से निकले आंसू, वीडियो-फोटो देखकर 140 करोड़ फैंस का दिल टूटा

अहमदाबाद: दो बार की चैंपियन भारत की वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया. टीम इंडिया को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 240 रन पर समेट दिया और फिर ट्रेविस हेड (137) के शतक के दम पर 43 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली खुद निराश होने से नहीं रोक सके और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे.

कोहली के अलावा कप्तान रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज के भी आंखों से आंसू निकलने लगे. मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हाथ मिलाते समय कोहली के आखों से आंसू निकल रहा था. वह जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा देखकर 140 करोड़ भारतीयों का भी दिल टूट गया. कोहली का निराशानजक फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है.

कोहली ने इस फाइनल मुकाबले में 63 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. वह वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. किंग कोहली के बल्ले से इस टूर्नामेंट में 11 मैचों की 11 पारियों में 765 रन निकले. इस दौरान उनका औसत 95.62 का और स्ट्राइक रेट 90.32 का रहा. विराट ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में तीन शतक और पांच अर्धशतक लगाए.

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत को धूल चटाकर उसका दिल तोड़ा था और अब फिर से कंगारुओं ने भारत का दिल तोड़ दिया. ऑस्ट्र्रेलियाई टीम ने 2015 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी टीम इंडिया को धूल चटाई थी. ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले, 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीते थे.

Virat Kohli hiding his tears is the most heartbreaking thing i watched this year pic.twitter.com/jLnWIKdpDT

— . (@whenvsayshii) November 19, 2023