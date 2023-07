WATCH VIDEO: डोमिनिका पहुंचने पर विराट कोहली, टीम इंडिया का हुआ जबर्दस्त स्वागत, देखें वीडियो

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 12 जुलाई से डोमिनिका के विंडसर पार्क स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की शुरुआत से पहले विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम का डोमिनिका में पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया. पूर्व भारतीय कप्तान विराट का दुनिया भर में उनके बहुत फैंस है. उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुए टी20 विश्व कप के बाद से एक भी टी20 मैच नहीं खेला है और वनडे तथा टेस्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.

डोमिनिका पहुंचने का भारतीय टीम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कोहली को होटल की ओर जाते और वीडियो बना रहे व्यक्ति की ओर ‘थम्स अप’ का इशारा करते हुए देखा गया. यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय टीम का यह पहला टेस्ट मैच होगा. इस मैच के साथ ही टीम इंडिया का विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 साइकल में अभियान शुरू होगा. चेतेश्वर पुजारा की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक का डेब्यू हो सकता है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सभी की नजरें कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी क्योंकि ये दोनों खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपने खराब प्रदर्शन के कारण सवालों के घेरे में है.

हालांकि, कोहली और रोहित दोनों वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I टीम का हिस्सा नहीं हैं और नियमित कप्तान की अनुपस्थिति में हार्दिक पंड्या T20I टीम की कप्तानी करेंगे. बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए पहले ही टीम की घोषणा कर दी है.