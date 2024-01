VIDEO: विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को दिया खास गुरुमंत्र, दो गेंद बाद ही बल्लेबाज का हो गया काम तमाम

केपटाउन: मोहम्मद सिराज (15/6) की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने यहां न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच की पहली पारी में मेजबान दक्षिण अफ्रीका का केवल 55 रनों पर ढेर कर दिया. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम लंच से पहले सिर्फ 23.2 ओवर में ही सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका का भारत के खिलाफ टेस्ट इतिहास का अब तक यह न्यूनतम स्कोर है. भारत के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में साउथ अफ्रीका का 55 रन का स्कोर उसके टेस्ट क्रिकेट इतिहास का आठवां न्यूनतम स्कोर है. दक्षिण अफ्रीका को 55 रन पर समेटने में विराट कोहली ने भी अपना योगदान दिया.

साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विराट कोहली अपने साथी तेज गेंदबाज सिराज को खास गुरुमंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं. सिराज ने स्लिप में खड़े विराट की बात मानते हुए अपना पंजा खोल लिया.

दरअसल, 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिराज ने डेविड बेडिंघम को पवेलियन भेज दिया था. इसके बाद नए बल्लेबाज मार्को यानसेन बल्लेबाजी करने आए तो विराट, सिराज को गुरुमंत्र देते दिखे. विराट ने सिराज ने बताया कि उन्हें कहां गेंदबाजी करनी चाहिए. सिराज ने अपने पूर्व कप्तान की बात को मानते हुए ऐसा ही किया. इसके बाद गेंद बाद ही सिराज को यानसेन को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया. पारी में सिराज का यह पांचवां विकेट था.

The video you’re looking for pic.twitter.com/Fu9PTiYmeU

— ẞ (@PackedBishh) January 3, 2024