VIDEO: बीच मैदान पर कोहली vs बर्गर की हो गई नोकझोंक, गावस्कर ने कहा- गलत आदमी से पंगा ले लिया

केपटाउन: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने मोहम्मद सिराज (15/6) की घातक गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को उसकी पहली पारी में केवल 55 रन पर समेट दिया. इसके जबाव में बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और 17 रन के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट खो दिया. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए. जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी 39 रन की पारी खेलकर आउट हो गए.

14.2 ओवर में रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए. विराट जब क्रीज पर आए तो उस समय साउथ अफ्रीका तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर (Nandre Burger) गेंदबाजी कर रहे थे. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई.

कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने बर्गर की एक गेंद को डिफेंड किया और गेंद एक टप्पा खाते हुए बर्गर तक पहुंच गई. इसके बाद बर्गर ने गेंद को पकड़कर विराट की तरफ फेंकने की कोशिश की. इसके बाद कोहली उन्हें घुर कर देखते ही रह गए.

गावस्कर ने कहा- बर्गर ने गलत आदमी से पंगा ले लिया

No Burger, Not to Him 🍔

LEADER VIRAT KOHLIpic.twitter.com/Q2e9r93dvv

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 3, 2024