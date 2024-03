IPL 2024 में खेलने के लिए 2 महीने बाद भारत दौरे लौटे विराट कोहली, जानिए कब जुड़ेंगे RCB कैंप से

नई दिल्ली: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ जुड़ने के लिए भारत लौट आए हैं. आरसीबी के अधिकतर खिलाड़ी इस सप्ताह की शुरुआत में ही टीम के साथ जुड़ चुके हैं. कोहली ही उन खिलाड़ियों में शामिल थे, जोकि अब तक आईपीएल 2024 के लिए स्क्वॉड से नहीं जुड़े थे. ऐसा माना जा रहा है कि कोहली अपने परिवार के साथ लंदन में थे. विराट पिछले फरवरी में ही दूसरी बार पिता बने हैं.

कोहली ने भारत के लिए अपना पिछला इंटरनेशनल मैच बेंगलुरु में दो महीने पहले (17 जनवरी) को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में खेला था. उसके बाद निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों से नाम वापस ले लिया था.

हालांकि उस समय उनके हटने का सटीक कारण पता नहीं चला था. लेकिन उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट ने तस्वीर साफ़ कर दी थी. अनुष्का ने 15 फरवरी को बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अकाय है. कोहली ने उस समय अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम तीन मैचों से भी अपना नाम वापस ले लिया था.

IPL 2024 से पहले रविचंद्रन अश्विन ने एमएस धोनी को लेकर ये क्या कह दिया? CSK के फैंस भी हुए हैरान

आईपीएल 2024 को शुरू होने में अब एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है और सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. आरसीबी ने अभी तक अपनी ट्रेनिंग शुरू नहीं की है. माना जाता है कि वे आधिकारिक तौर पर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अनबॉक्स इवेंट की तारीख 19 मार्च को अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे. पिछले साल भी फ्रेंचाइजी ने ऐसा ही किया था.

THE GOAT HAS REACHED INDIA. 🐐 [Viral Bhayani]

– The wait is over for all cricket fans….!!!!pic.twitter.com/Vs2SPrG984

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 17, 2024