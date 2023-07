WATCH: दिग्गज सर गारफील्ड सोबर्स से मिले विराट-रोहित समेत टीम इंडिया के खिलाड़ी

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां टीम इंडिया को 12 जुलाई से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. पहला टेस्ट डोमिनिका में खेला जाएगा. वहीं इस दौरे पर टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज सर गारफील्ड सोबर्स (Sir Garfield Sobers) से मुलाकात की.

बीसीसीआई ने सर गारफील्ड सोबर्स से भारतीय खिलाड़ियों की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें भारतीय टीम अभी बारबाडोस में प्रैक्टिस कर रही है. इस दौरान सर गारफील्ड सोबर्स अपनी पत्नी के साथ भारतीय खिलाड़ियों के पास आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं. बीसीसीआई ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “बारबाडोस में और महानता की कंपनी में!”

वीडियो मे देखा जा सकता है कि सबसे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सर गारफील्ड सोबर्स से मुलाकात की और फिर हेड कोच राहुल और टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी उनसे आकर मिले. इसके बाद किंग कोहली भी वेस्टइंडीज के इस दिग्गज से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं.

विराट मुलाकात के दौरान सर गारफील्ड सोबर्स से हाथ मिलाते हैं और उनसे कुछ देर तक बातचीत भी करते हैं. विराट-रोहित के अलावा शुभमन गिल तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, आर अश्विन और राहुल द्रविड़ भी सर गारफील्ड सोबर्स से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं.