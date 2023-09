Virat Kohli meets Haris Rauf: एशिया कप 2023 में वो पल करीब आ चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था. भारत और पाकिस्तान कुछ घंटों बाद पलेकेले में आमने-सामने होंगे. इस अहम मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान में वर्कआउट किया और इस दौरान एक शानदार नजारा भी देखने को मिला.

दरअसल, भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले विराट कोहली मैदान पर उतरे और उनका सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ से हो गया. हालांकि इस दौरान दोनों की गर्मजोशी देखने लायक थी. कोहली ने जैसे ही हारिस रऊफ को देखा तो उन्होंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए. इस दौरान कोहली के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जी सकती थी. कोहली और रऊफ की मुलाकात का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है.