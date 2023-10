VIDEO: कोहली-नवीन की दोस्ती से हिल गया इंटरनेट, विराट ने पहले अफगान प्लेयर को गले लगाया फिर फैंस से की खास अपील

नई दिल्ली: भारत ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC Cricket World Cup 2023) में अपनी लगातार दूसरी जीत के साथ अंकतालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. टीम इंडिया ने बुधवार को अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) की टीम को 8 विकेट से धूल चटा दी. इस मैच में जितनी चर्चा रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक की हो रही है उतनी ज्यादा चर्चा विराट कोहली और नवीन उल हक (Virat Kohli vs Naveen-ul-Haq) के बीच दोस्ती की हो रही है.

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में कोहली-नवीन की दोस्ती ने इंटरनेट को हिला कर रख दिया. भारत की पारी के दौरान दोनों खिलाड़ी अपने पुराने गिले-शिकवे भूलाकर बीच मैदान पर एक-दूसरे को गले लगाते दिखे. कोहली-नवीन की दोस्ती ने खेल भावना (spirit of sportsmanship) का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया.

विराट और नवीन के बीच आईपीएल से ही नोंक-झोंक चली आ रही थी, लेकिन बुधवार को भारत-अफगानिस्तान मुकाबले में आकर दोनों ने गले मिलकर इसे पीछे छोड़ दिया. दोनों ने एक-दूसरे के गले लगकर क्रिकेट के उन फैंस को प्यार का पाठ पढ़ा दिया, जोकि आईपीएल से लेकर अब तक कोहली और नवीन को ट्रोल कर रहे थे और उन्हें चिढ़ा रहे थे. मैच खत्म होने के बाद भी विराट और नवीन ने एक-दूसरे से मुलाकात की और एक-दूसरे से हाथ मिलाया. दोनों की इस दोस्ती को अब दुनिया सलाम कर रही है.

आज का मैच कोहली के घरेलू मैदान यानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था. इस मैच में कोहली और नवीन आमने-सामने थे. कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय नवीन गेंदबाजी कर रहे थे. इस दौरान फैंस ने कोहली से सामने नवीन को ट्रोल करना शुरू कर दिया. फैंस के ऐसा करते ही कोहली ने तुरंत फैंस से ऐसा ना करने को कहा. कोहली क्रीज से ही फैंस को नवीन को ट्रोल नहीं करने का इशारा कर रहे थे. कोहली की हरकत को देखकर हर कोई उनका मुरीद हो गया. बाद में कोहली ने नवीन को लगे भी लगाया.

कोहली और नवीन के बीच आईपीएल 2023 में 1 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के बीच मैच के दौरान लड़ाई हो गई थी. आईपीएल मैच के बाद मामला उस समय और ज्यादा बढ़ गया था जब नवीन ने कोहली का हाथ पकड़ लिया था. इससे पहले दोनों खिलाड़ी ने एक-दूसरे से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था.

