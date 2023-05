विराट कोहली ने खोला- जर्सी नंबर 18 का राज, बोले- कोई दैवीय कनेक्शन है साथ

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में अपना जलवा बिखे रहे हैं. वह इस सीजन 12 मैचों में 438 रन बना चुके हैं, जिसमें 6 फिफ्टी भी जड़ी हैं. इस सीजन आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में वह छठे स्थान पर हैं. इस बीच विराट कोहली फुर्सत के पलों में आईपीएल के प्रसारणकर्ताओं से भी चर्चा कर रहे हैं और अपनी टीम के पोडकास्ट कार्यक्रम में भी खास बातचीत कर रहे हैं. ऐसे ही एक ताजा कार्यक्रम में उन्होंने खुलासा किया कि वह आखिरी 18 नंबर की जर्सी क्यों पहनते हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के लिए इस नंबर को ही क्यों चुना.

कई खिलाड़ी अकसर अपनी जर्सी नंबर को अपना लक फैक्टर मानकर रखते हैं और कई खिलाड़ी समय-समय पर अपने नंबर बदल भी देते हैं. लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की रन मशीन कोहली ने जब से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की है वह तभी से इस 18 नंबर की जर्सी ही पहन रहे हैं. अब यह नंबर उनकी खास पहचान है.