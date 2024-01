ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट हुए विराट कोहली; तीन बल्लेबाजों के साथ एक गेंदबाज का नाम शामिल

आईसीसी ने शुक्रवार को 2023 के पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन्स का ऐलान किया. वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए चार खिलाड़ियों में तीन भारतीय और एक कीवी क्रिकेटर हैं. भारतीयों में सबसे प्रमुख नाम स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का है. उनके अलावा युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को नॉमिनेशन मिला है. इस लिस्ट में एकलौते विदेशी क्रिकेटर न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल (Daryl Mitchell) हैं.

शुभमन गिल (भारत): भारतीय सलामी बल्लेबाज गिल ने 2023 में 63.36 की औसत से 1584 रन बनाए. जिसके साथ वो वनडे मैचों में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं. गिल केवल सचिन तेंदुलकर (1996, 1998), राहुल द्रविड़ (1999) और सौरव गांगुली (1999) से पीछे हैं. पांच शतकों और 100 से अधिक की स्ट्राइक-रेट के साथ, गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारत को कई मैचों में शानदार शुरुआत दिलाई.

गिल ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में 44.25 की औसत से 354 रन बनाए थे. दुर्भाग्य से टूर्नामेंट की शुरुआत में वो डेंगू से पीड़ित थे लेकिन उन्होंने जल्द ही वापस की और बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक जमाया. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल चार अर्धशतक बनाए.

मोहम्मद शमी (भारत): 2023 में मोहम्मद शमी की शुरुआती धीमी रही लेकिन वनडे विश्व कप के दौरान उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. टूर्नामेंट के पहले कुछ मैचों से बाहर रहने के बाद शमी ने प्लेइंग इलेवन में वापसी की और 10.7 की शानदार औसत से 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने.

