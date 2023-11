IND vs SA- शतक या बर्थडे पर नहीं है Virat Kohli का ध्यान: राहुल द्रविड़

कोलकाता. वर्ल्ड कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) की भिड़ंत है और टीम इंडिया और उसके फैन्स के लिए यह दिन तब और भी खास हो जाता है, जब स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का आज बर्थडे भी हो. किंग कोहली आज अपना 35वां बर्थडे मना रहे हैं और इस मौके पर आज जब वह मैदान पर उतरेंगे तो फैन्स को उनसे यहां शतक जमाने की आस है. कोहली इन दिनों महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी के करीब हैं. लेकिन भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने मैच की पूर्व संध्या पर साफ कर दिया कि कोहली यहां शतक पर कुछ नहीं सोच रहे उनका ध्यान टूर्नामेंट जीतने और लगातार अच्छा खेलने पर है.

कोहली के बर्थडे की हाइप के बारे में पूछने पर द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘विराट रिलैक्स्ड हैं. उनका प्रदर्शन दिखाता है. वह हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि वह कुछ अलग या नया कर रहे हैं.’

514 intl. matches & counting 🙌

26,209 intl. runs & counting 👑

2⃣0⃣1⃣1⃣ ICC World Cup & 2⃣0⃣1⃣3⃣ ICC Champions Trophy winner 🏆

Here’s wishing Virat Kohli – Former #TeamIndia Captain & one of the greatest modern-day batters – a very Happy Birthday!👏🎂 pic.twitter.com/eUABQJYKT5

— BCCI (@BCCI) November 5, 2023