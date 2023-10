IND vs PAK: मोहम्मद रिजवान की इस हरकत पर आग बबूला हुए Virat Kohli, रिएक्शन वायरल

अहमदाबाद: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 12वां मैच चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan Cricket World Cup 2023) के बीच अहमदाबाद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया है. इसके जवाब में बाबर आजम की टीम ने 73 रन तक अपने दो विकेट गंवा दिए हैं. पाकिस्तान की पारी के दौरान भारतीय स्टार विराट कोहली (Virat Kohli) का एक रिएक्शन काफी वायरल हो रहा है. इस फोटो में विराट पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) की हरकत से काफी गुस्से में दिखाए दे रहे हैं.

दरअसल, रिजवान उस समय बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर जब पाकिस्तान ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर इमाम-उल-हक़ (36) का विकेट खो दिया. इमाम को हार्दिक पांड्या ने विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया. इसके बाद रिजवान क्रीज पर आए.

लेकिन अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए रिजवान ने काफी समय ले लिया. इसे देखकर Virat Kohli गुस्से में दिखाई देने लगे. विराट बार-बार अपने हाथों को देखकर रहे थे. वह इस तरह से रिएक्शन कर रहे थे कि मानो घड़ी देख रहे हो और रिजवान को इशारा कर रहे हो कि भाई पारी की शुरुआत करने के लिए और कितना समय लोगे.

Virat Kohli not happy with Mohammad Rizwan taking his time at the start of his innings #CWC23 #INDvPAK pic.twitter.com/Qkdl5VcvXc

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) October 14, 2023