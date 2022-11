Leading run getter in ICC events: कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का एक और 'विराट' रिकॉर्ड, अगले मैच में होगा चकनाचूर?

भारतीय रनमशीन विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में बल्ले से खूब धमाल मचा रहे हैं. वह चार मैचों में अब तक 220 रन ठोक चुके हैं. पूर्व कप्तान टी20 विश्व कप के इतिहास में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. विराट ने इस टूर्नामेंट में अब तक कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं और इनमें सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड शामिल है. किंग कोहली के निशाने पर अब सचिन का एक और बड़ा रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड अगले मैच में टूट सकता है.

टीम इंडिया को सुपर-12 के ग्रुप-2 में अपना अगला मैच छह नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में जिम्बाब्बे के खिलाफ खेलना है और कोहली उस मैच में ‘क्रिकेट के भगवान’ का रिकॉर्ड तोड़ सकते है. दरअसल, ये रिकॉर्ड आईसीसी टूर्नामेंटों ( विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी) में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज (Leading run getter for India in ICC events) को लेकर है. मौजूदा समय में आईसीसी टूर्नामेंटों ( विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी) में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर है.

सचिन ने अपने करियर में 6 विश्व कप और 16 चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 2719 रन बनाए हैं जबकि विराट ने अपने करियर में अब तक 3 विश्व कप, 5 टी20 विश्व कप और 3 चैंपियंस में 2624 रन बनाए हैं. विराट अब अगर अगले मैच में 96 रन और बनाते हैं तो वह सचिन का रिकॉर्ड तोड़कर आईसीसी टूर्नामेंटों ( विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी) में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

किंग कोहली ने 13 चैंपियंस ट्रॉफी मैचों में 529 रन, 25 T20 विश्व कप मैचों में 1065 रन और 50 ओवरों के छह विश्व कप मैचों में अब तक 1030 रन बनाए हैं.

आईसीसी टूर्नामेंटों ( विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी) में सर्वाधिक रन बनाने वाले ओवरऑल बल्लेबाजों की लिस्ट (overall list of highest run scorers in ICC events) में कोहली पांचवें नंबर पर है. वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (2942) पहले, श्रीलंका के कुमार संगकारा (2876) दूसरे, महेला जयवर्धवने (2858) तीसरे ओर भारत के सचिन तेंदुलकर (2719) चौथे नंबर पर है.