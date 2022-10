Virat Kohli Magic in India vs Australia Warm-up Match : विराट कोहली भले ही इस वक्‍त भारतीय टीम के कप्‍तान ना हो लेकिन इसके बावजूद भी अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में उनका जलवा पूरी तरह से कायम है. ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच के दौरान भी कोहली की शानदार फॉर्म और फिटनस की एक झलक फैन्‍स ने देखी. आखिरी ओवर में छक्‍के के लिए जा रही गेंद को लांग ऑन पर विराट ने हवाई छलांग लगाते हुए एक हाथ से लपक लिया. सात रन बनाकर खेल रहे पैट कमिंस छक्‍के की उम्‍मीद लगाए बैठै थे लेकिन विराट के इस करिश्‍माई कैच के सामने कंमिस की एक नहीं चली.Also Read - IND vs AUS- बैटिंग में कुछ कम चले विराट कोहली लेकिन फील्डिंग से थर्राया ऑस्ट्रेलिया, VIDEO में देखें- ये रन आउट

विराट के कैच ने पलट दिया मैच

आखिरी ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया को जीत के लिए 11 रन की दरकार थी. एक साल बाद टीम में वापसी कर रहे मोहम्‍मद शमी को पहले 19 ओवरों के दौरान कप्‍तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी से दूर रखा था. जिस तरह से ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने बल्‍लेबाजी की थी उसे देखकर लग रहा था कि मेजबानों की जीत मैच में पक्‍की है लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वजह बने विराट और शमी. मोहम्‍मद शमी के ओवर की पहली दो गेंदो पर कमिंस दो बार दो-दो रन भागकर लेने में कामयाब रहे.

शमी ने फिनिश किया मैच

अब ऑस्‍ट्र‍ेलिया को चार गेंद पर 7 रन की दरकार थी. शमी ने यार्कर का प्रयास किया लेकिन गेंद बल्‍ले पर चढ़ने के बाद लांग ऑन पर छक्‍के के लिए जाने लगी. विराट कोहली इस छक्‍के के बीच सबसे बड़े अवरोधक बने. उन्‍होंने हवाई छलांग लगाकर एक हाथ से गेंद को पलक लिया और भारत को बड़ी सफलता दिलाई. इसके बाद चौथी गेंद पर एश्‍टन एगर रन आउट हो गए. अगली दो गेंदो पर भारतीय गेंदबाज ने जोश इंग्लिस और केन रिचर्ड्सन को क्‍लीन बोल्‍ड कर दिया.