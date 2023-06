विराट कोहली ने वेस्टइंडीज दौरे से पहले किया ऐसा पोस्ट, वीडियो देखकर फैंस ने कर दिया ट्रोल

ऑस्ट्रेलिया के हाथों WTC फाइनल हारने के बाद टीम इंडिया का अगला मिशन वेस्टइंडीज का दौरा है. 12 जुलाई से शुरू हो रहे इस कैरेबियाई दौरे पर भारतीय टीम को दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं. इस सीरीज को लेकर खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों पर है. इस बीच स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर जिम का वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने अब कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

विराट ने पोस्ट किया जिम का वीडियो

कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 वीडियो और एक फोटो पोस्ट की है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, ‘बहाने ढूंढो या बेहतर बनने के लिए देखो’. इस वीडियो में उन्होंने जिम के अंदर अपने एक्सरसाइज के वीडियो और फोटो पोस्ट की है.

विराट के इस पोस्ट पर अब तक लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. विराट ने इस वीडियो से पहले भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने अंग्रेजी लेखक और वक्ता एलन विल्सन वाट्स का एक क्वोट शेयर किया था. इसका मतलब था कि परिवर्तन से अर्थ निकालने का एकमात्र तरीका है उसमें डुबकी लगाना, उसके साथ चलना और नृत्य में शामिल होना.