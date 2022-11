विराट कोहली के तारीफ भरे ट्वीट पर कुछ यूं शर्माए सूर्यकुमार यादव, दिल जीत लेगा यह रिएक्शन

टीम इंडिया अपने सीनियर खिलाड़ियों के बगैर न्यूजीलैंड दौरे पर है और यहां भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumay Yadav) ने शतक ठोककर एक बार फिर अपनी प्रचंड फॉर्म के संकेत दे दिए है. सूर्या ने 51 बॉल की अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के जड़कर नाबाद 111 रन बनाए. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से रौंद दिया.

सूर्या की इस पारी के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने जमकर तारीफ की. विराट इस सीरीज में आराम पर हैं और वह टीम के साथ नहीं है. लेकिन उन्होंने सूर्या के शतक की बात सुनी तो खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए.