Hindi Cricket Hindi

Virat Kohli Reaction Viral On Shubhman Gill Six In Ind Vs Sa World Cup 2023 Match

IND VS SA: यानसेन की गेंद पर शुभमन गिल ने लगाया ऐसा छक्का, देखते रह गए विराट कोहली

कोलकाता के इडेन गार्डेंस में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक पारी से भारतीय टीम ने शानदार शुरूआत की है.

(Photo credit-Twitter)

कोलकाता. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम आमने-सामने है. कोलकाता के इडेन गार्डेंस में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक पारी से भारतीय टीम ने शानदार शुरूआत की है. रोहित शर्मा 24 गेंद में 40 रन की पारी खेलकर आउट हुए, मगर उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाल लिया. शुभमन गिल ने पारी के 7वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा, जिसकी तारीफ हो रही है. विराट कोहली भी गिल के इस शॉट को देखते रह गए.

Trending Now

सातवें ओवर की चौथी बॉल जो मिडिल स्‍टंप पर आई थी, शुभमन गिल ने इस गेंद को आगे निकलकर लांग ऑन पर उठाकर छक्के लिए भेज दिया. इस छक्के के बाद गेंदबाज मार्को यानसन के चेहरे पर निराशा दिखी, वहीं विराट कोहली शुभमन गिल के इस छक्के को देखते रह गए. विराट कोहली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

You may like to read

साउथ अफ्रीका की टीम में भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने गेराल्ड कोएत्जी की जगह तबरेज शम्सी को मौका दिया गया है.