IND vs SA- टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली भारत लौटे, रुतुराज गायकवाड़ भी बाहर: रिपोर्ट

नई दिल्ली. साउथ अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने गुरुवार को अपने सीमित ओवरों का अभियान खत्म कर दिया और अब फोकस दो टेस्ट मैचों की सीरीज पर है. लेकिन इससे पहले भारत के लिए कुछ चिंता बढ़ाने वाली खबरें हैं. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) पारिवारिक इमर्जेंसी के चलते भारत लौट आए हैं. इसके अलावा वनडे सीरीज में चोटिल हुए ओपनिंग बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) भी अपनी इस चोट के कारण इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं.

कोहली के भारत लौटने के चलते टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले अभ्यास सेशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. लेकिन अच्छी खबर यह है कि वह टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर टीम से जुड़ जाएंगे और पहले टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

BREAKING: Virat Kohli has returned back to India due to a family emergency. He will be back before the first Test against South Africa in Centurion. #SAvIND #ViratKohli #INDvAUS #INDvsAUS #KLRahul pic.twitter.com/znPidYpXkV

— Secular Chad (@SachabhartiyaRW) December 22, 2023