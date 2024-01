WATCH VIDEO: विराट कोहली की नोवाक जोकोविच के साथ पहली बार क्या बातचीत हुई थी? पूर्व कप्तान ने किया खुलासा

इंदौर: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली करीब 14 महीने के बाद अपना पहला टी20 इंटनेशनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं. कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ इंदौर में होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे. इस मुकाबले से पहले विराट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें विराट ने सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के साथ पहली बार हुई मुलाकात की जिक्र किया है. 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने तब विराट कोहली की जमकर तारीफ की थी.

कोहली और जोकोविच दोनों अपने-अपने खेल के दिग्गज हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से औपचारिक रूप से संपर्क में रहने के बावजूद अभी तक व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हुई है. जहां कोहली रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के लिए टी20 में वापसी करेंगे, वहीं जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में 25वें ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विराट ने जोकोविच से हुई पहली बातचीत के बारे में खुलासा किया है. कोहली ने बताया कि शुरू में तो वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए थे कि जोकोविच ने सच में उन्हें मैसेज किया है ये फेक मैसेज है.

बीसीसीआई की ओर से शेयर किए गए वीडियो में विराट ने कहा, ” मेरी नोवाक जोकोविच सेबातचीत डायरेक्ट हुई थी. एक बार जब मैं उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने उनको मैसेज करनेका सोचा…मैं उन्हें बस हैल्लो कहना चाहता था. जब मैंने मैसेज देखा तो पाया कि उन्होंने पहले से ही मुझे मैसेज किया हुआ है. मैं अपने मैसेज कभी खुद नहीं खोलता. जब मैंने पहली बार अपने मैसेज खोले तो देखा कि उन्होंने मुझेमैसेज किया हुआ है. तब मैंने कहा कि पहले मैं देखता हूं कि कहीं ये फेक तो नहीं है. जब मैंने चैक किया तो ये उनका रिएल अकाउंट था. इसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई.”

Virat Kohli Novak Djokovic

Two , one special bond

Virat Kohli shares the story about his newest “text buddy” – By @ameyatilak#TeamIndia | @imVkohli | @DjokerNole | @AustralianOpen

.. – “Hey Novak – Good luck at AO” pic.twitter.com/PEPQnydwJB

— BCCI (@BCCI) January 14, 2024