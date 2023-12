क्रिकेट से छुट्टियां लेकर पत्नी अनुष्का शर्मा संग लंदन पहुंचे विराट कोहली, तस्वीरें वायरल

नई दिल्ली. भारत के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इन वनडे वर्ल्ड कप के बाद खुद को तरोताजा करने के मकसद से ब्रेक पर हैं. इन दिनों वह अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और अपनी छुट्टियों को कोहली लंदन में एन्जॉय कर रहे हैं. कोहली यहां के एक भारतीय रेस्टोरेंट में पहुंचे तो यहां के शैफ के साथ उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है.

इस बीच कुछ फैन्स अनुष्का की ड्रेस देखकर इन खबरों को और पुख्ता मान रहे हैं कि अनुष्का शर्मा एक बार फिर प्रेग्नेंट हैं और वह और विराट कोहली अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं. हालांकि इस कपल ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है और इससे पहले अनुष्का ने इन खबरों पर हैरानी जताई थी.

अनुष्का और विराट ने यहां लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई हैं. विराट ने यहां खाकी रंग के चेक का लॉन्ग कोर्ट पहना हुआ है. वहीं अनुष्का ने ब्लैक कलर का लॉन्ग कोर्ट पहना हुआ है. यह कपल यहां के मशहूर इंडियन रेस्टोरेंट बॉम्बे बस्टल में पहुंचे थे.

यहां के शैफ सुरेंद्र मोहन ने इस कपल के साथ यह प्यारी सी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रिय दो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का मुझे यहां फिर से स्वागत करने का मौका मिला.’

बता दें विराट कोहली हाल ही में खत्म वनडे वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए हैं, जो किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. विराट के इस प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने अजेय रहते हुए वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय किया. हालांकि भारतीय टीम को इस खिताब मैच में हार का सामना करना पड़ा.

