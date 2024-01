IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली बैटिंग प्रैक्टिस के लिए न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे-Photo

केप टाउन: भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तीन जनवरी से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए अपनी बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है. दोनों खिलाड़ी नए साल के टेस्ट से पहले वैकल्पिक अभ्यास सत्र के लिए केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे.सेंचुरियन में पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया के लिए अब दूसरा टेस्ट जीतना महत्वपूर्ण हो गया है. भारतीय टीम अगर ये टेस्ट नहीं जीतती है तो फिर वो सीरीज से हाथ धो लेगी.

भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा से दूसरे टेस्ट में बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद होगी. सेंचुरियन टेस्ट में रोहित पहली पारी में केवल पांच और दूसरी पारी में खाता खोले बिना आउट हो गए थे. दोनों पारियों में उन्हें कगिसो रबाडा ने अपना शिकार बनाया था. वहीं, कोहली ने पहली पारी में 38 और दूसरी पारी में 76 रन की पारी खेली थी.

दूसरे टेस्ट से पहले कोहली-रोहित ने न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जमकर बहाया पसीना बहाया और बल्लेबाजी का अभ्यास किया. दोनों के अलावा शुबमन गिल को भारतीय सपोर्ट स्टाफ के साथ वैकल्पिक अभ्यास सत्र के लिए जाते देखा गया. उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

केप टाउन टेस्ट से पहले ऐसी खबरें आ रही है कि भारतीय स्टार ऑल राउंडर रवींद्र जडेजा इस टेस्ट के लिए पूरी तरह से फिट हो गए हैं और वह टीम चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. जडेजा पीठ में ऐंठन के कारण पहले मैच नहीं खेल पाए थे.

Virat Kohli has arrived for the practice session ahead of 2nd Test. [RevSportz] pic.twitter.com/yYwgpf4vsS

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 1, 2024