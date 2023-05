Virat Kohli ने कहा- सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना मेरे लिए भावनात्मक पल होगा

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्वीकार किया है कि सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ना वास्तव में उनके लिए एक ‘भावनात्मक क्षण’ होगा. तेंदुलकर ने वनडे में 49 शतकों के साथ अपने करियर को खत्म किया था. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100वां (टेस्ट में 51 शतक) शतक था.

उस समय खेल के जानकारों का मानना था कि तेंदुलकर के रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाए. कोहली ने हालांकि 274 वनडे मैचों में 46 शतक जड़ दिए हैं. यह 34 साल का बल्लेबाज तीन और शतक के साथ अपने बचपन के आदर्श खिलाड़ी की बराबरी कर लेगा.

कोहली से इस मुकाम तक पहुंचने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने तुरंत कहा, यह मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण होगा.

कोहली, युवराज सिंह, एमसी मेरीकॉम, सुनील छेत्री, हरमनप्रीत कौर और पैरा-एथलीट अवनि लेखरा के साथ खेल परिधान एवं सामग्री बनाने वाली कंपनी प्यूमा ने ‘डिजनी प्लस हॉटस्टर’ के साथ मिलकर छह-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज तैयार की है. इसमें इन खिलाड़ियों के जीवन यात्रा के साथ फिटनेस से जुड़े पहलुओं को शामिल किया गया है.

बचपन के दिनों के याद करते हुए कोहली ने कहा, “मैं कभी किसी से लड़ाई-वड़ाई नहीं करता था. फिजिकली लड़ने का तो कोई चांस ही नहीं. अब तो प्यूमा है हमारे पास, लेकिन तब तो पूमा मिलता था.”