Virat Kohli ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले दिया बोल्ड बयान, फैंस के इस सपने को करना चाहते पूरा

चेन्नई: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि वह और टीम के उनके साथी अपने घर में होने वाले आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (World Cup 2023) में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार हैं जिससे कि भारतीय फैंस के सपने को एक बार फिर साकार कर सकें. भारत ने दो बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है और टीम ने पिछली बार 2011 में खिताब अपने नाम किया था जब उसने बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी की थी.

भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को फाइनल में छह विकेट से हराकर खिताब जीता था. कोहली अब खिताब के 12 साल के सूखे को खत्म करने को बेताब हैं. भारतीय टीम इससे पहले 2015 में ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड और 2019 में इंग्लैंड में खिताब जीतने में नाकाम रही है.

ODI World Cup से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, Travis Head टूर्नामेंट के पहले हाफ से बाहर

कोहली ने ‘स्टार स्पोर्ट्स’ से कहा, जज्बा और प्रशंसकों का समर्थन विश्व कप जीतने की आपकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. पिछली विश्व कप जीतों की यादें, विशेषकर 2011 की एतिहासिक जीत, हमारे दिलों में बसी हुई है और हम अपने प्रशसकों के लिए नई यादें तैयार करना चाहते हैं. इस शानदार अभियान का हिस्सा बनकर मैं रोमांचित हूं, हमारे प्रशंसकों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं और उनके सपने को साकार करने के लिए हम अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं.”

