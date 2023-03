IPL 2023 से पहले विराट कोहली ने भरी हुंकार, कहा- मेरा बेस्ट आना अभी बाकी

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के सबसे अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली आईपीएल 2023 के लिए अपनी टीम से जुड़ गए हैं. हाल में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज दौरान अंतिम मैच में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी. कोहली अब अपने उसी फॉर्म को आईपीएल में भी दोहराना चाहते हैं.

IPL 2022 में उन्होंने 15 मैचों में केवल एक फिफ्टी जड़ी थी. आईपीएल से 16वें सीजन में कोहली को बैंगलोर से काफी उम्मीदें होंगी. उनकी कप्तानी में बैंगलोर की टीम अब तक खिताब नहीं जीत पाई है. लीग के शुरू होने से पहले ही किंग कोहली ने विरोधी टीमों के चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि वह भले ही अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हों लेकिन अभी उनका बेस्ट आना बाकी है.

विराट अब आरसीबी टीम से जुड़ गए हैं. टीम से जुड़ते ही उन्होंने कहा कि वह चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर से खेलने को लेकर उत्साहित हैं. बैंगलोर के आईपीएल 2023 में अपना पहला मुकाबला 2 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है. यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपना दूसरा मैच 6 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडेन गार्डेन स्टेडियम में खेलेगी.

कोहली ने फ्रेंचाइजी के साथ एक चैट में कहा, ” यह सिर्फ खेल के प्रति अपने प्यार को वापस खोजना था. ऐसा तभी हो सकता है, जब मैं इतने लंबे समय तक मैदान पर जो हो रहा था उससे दूर हट गया. मैं जब थक गया था, तब रास्ते खोज रहा था.”

पूर्व कप्तान ने कहा, ” मुझे पहले खुद को एक इंसान के रूप में जोड़ने की जरूरत थी, न कि खुद को लगातार आंकने या हर समय खुद को जांच के दायरे में रखने की. गेम्स से दूर रहने ने मेरी मदद की. इससे मुझे खेल के प्रति उत्साह और प्यार को फिर से खोजने में मदद मिली. जब मैं वापस आया तो सब कुछ एक अवसर था और दबाव बिल्कुल भी नहीं था.”