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Virat Kohli ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- उतार-चढ़ाव, दबाव, मुश्किलें... | देखें वीडियो

Virat Kohli ने अपने एक्स हैंडल पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उनके इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: June 9, 2026, 4:00 PM IST
Virat Kohli
विराट कोहली का पोस्ट हुआ वायरल. (Photo: @imVkohli/X.com

Virat Kohli: विराट कोहली की टीम आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतकर फैन्स को खुश कर दिया. आरसीबी लंबे समय से एक खिताब के लिए तरस रही थी. टीम काफी नजदीक जाकर भी ट्रॉफी नहीं जीत पाती थी. मगर अब आरसीबी ने बैक टू बैक ट्रॉफी जीतकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया. विराट कोहली ने आरसीबी के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. विराट ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पूरे सीजन में टीम के सफर और उस मजबूत रिश्ते के बारे में बात की जिसने उन्हें खिताब तक पहुंचने के रास्ते में चुनौतियों से उबरने में मदद की.

विराट कोहली का पोस्ट

कोहली ने लिखा: “सीजन की शुरुआत भरोसे के साथ की. लगातार दो खिताब के साथ खत्म किया. इस टीम ने हर इमोशन को एक साथ जिया. उतार-चढ़ाव, दबाव, मुश्किलें और अटूट सपोर्ट. यह बहुत खास लगता है क्योंकि यह जगह घर है.” लगातार 17 सीजन एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीत सकी आरसीबी ने आईपीएल 18वें सीजन में अपना पहला खिताब जीता और उसे आईपीएल 2026 में फिर दोहरा दिया. आईपीएल 2025 में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीता था, जबकि आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब जीता.

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एक्स पर यहां देखिए वीडियो:

आरसीबी लगातार दो बार बनी विजेता

आईपीएल 2026 फाइनल की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को खेले गए मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. यह फैसला उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया और जीटी को 155 रन पर रोक दिया. आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीता और लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया.

कोहली ने छक्का लगाकर बनाया चैंपियन

इस खिताबी जीत में विराट कोहली की अहम भूमिका रही. छक्का लगाकर फाइनल जिताने वाले विराट ने 42 गेंदों पर 75 रन बनाए. विराट फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. आरसीबी के पूरे सीजन प्रभावी और दबदबे वाले प्रदर्शन में विराट की दमदार बल्लेबाजी की अहम भूमिका रही. विराट ने 16 मैचों की 16 पारियों में 675 रन बनाए. इसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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