VIDEO: विराट कोहली ने श्रीलंका में युवा खिलाड़ियों को दी स्पेशल टिप्स, वीडियो जीत लेगा आपका दिल

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 के सुपर-4 में अपना पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है. टीम इंडिया अपने इस महामुकाबले के लिए जमकर पसीना बहा रही है. लीग चरण में पाक के खिलाफ सस्ते में आउट होने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) पर सबकी निगाहें टिकी हुई है. इस बीच किंग कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कोहली श्रीलंका के युवा खिलाड़ियों को खास सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं. कोलंबो में नेट सेशन के बाद कोहली श्रीलंका के युवा खिलाड़ियों को गुरुमंत्र देते हुए दिख रहे हैं.

बीसीसआई ने शनिवार को अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो अपलोड किया, जोकि शुक्रवार शाम की है. इस वीडियो में कोहली अपना ट्रेनिंग सेशन पूरा करने के बाद श्रीलंका के युवा क्रिकेटरों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

34 वर्षीय भारतीय दिग्गज विराट ने इन युवाओं को फिटनेस, कौशल, मानसिक दृढ़ता और खेल के अन्य पहलुओं पर खास सलाह दी. दुनिया भर के युवा क्रिकेटर कोहली की ओर देखते हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले 15 वर्षों में उन्होंने जो हासिल किया है, उसके लिए उन्हें प्रेरणा मानते हैं.

श्रीलंका के युवा क्रिकेटर्स भी कोहली की बातों को बड़े गौर से सुन रहे हैं. बीसीसीआई ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, अपने सप्ताह की शुरुआत एक प्रेरणादायक बातचीत के साथ करें. विराट कोहली ने उभरते क्रिकेटरों के साथ साझा किया अपना अनुभव.”