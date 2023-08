Hindi Cricket Hindi

Virat Kohli Shares His Workout Video On Independence Day

Asia Cup 2023 से पहले विराट कोहली ने भरी हुंकार, वर्कआउट का वीडियो शेयर कहा- छुट्टी है फिर भी भागना तो पड़ेगा

Virat Kohli workout video: कोहली ने मंगलवार को X (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में मेहनत करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, '' छुट्टी है फिर भी भागना तो पड़ेगा.''

Virat Kohli shares his workout video on Independence day

नई दिल्ली: एशिया कप 2023 (Asia Cup) में दो सितंबर को भारत-पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच महामुकाबला होना है. पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले को लेकर टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) जमकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसके लिए वह जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद छुट्टी बिता रहे कोहली एशिया कप से अब सीधे एक्शन में नजर आएंगे.

देखते ही देखते ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. करीब 1 मिलियन लाइक्स और एक हजार से भी ज्यादा कमेंट इस पोस्ट पर आए हैं. 34 वर्षीय बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई भारत की पांच मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे और वह आयरलैंड के खिलाफ आगामी तीन टी20 मैचों में भी नजर नहीं आएंगे.

एशिया कप में विराट कोहली के फॉर्म पर सबकी नजरें होगी. विराट ने हाल ही में टेस्ट सीरीज में विदेशी जमीन पर शतकों के सूखे को खत्म किया है और एशिया कप में अगर उनका बल्ला चला तो टीम इंडिया सातवीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा कर सकती है.

एशिया कप 2023 के लिए जल्द ही होगी भारतीय टीम की घोषणा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस महीने के आखिर में होने वाले एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान करने वाली है. 30 अगस्त से 17 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए कई देशों ने अपनी-अपनी टीम की घोषणा कर दी है और अब भारत भी अपनी स्क्वॉड का ऐलान कर सकता है. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सहित कई सीनियर खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में वापसी हो सकती है.

एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल पहले ही अपनी टीम घोषित कर चुके हैं. यह टूर्नामेंट इस बार हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जाएगा. इसके तहत मेजबान पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैच खेले जाएंगे जबकि फाइनल समेत बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे. एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा.

2 सितंबर को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में खेलेगी. भारत को इसके बाद अपना दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलना है. भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीम एक ही ग्रुप-ए में हैं. ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं.

Chutti hai fir bhi bhaagna toh padega 😁🏃 pic.twitter.com/BwNVLDs2O9 — Virat Kohli (@imVkohli) August 15, 2023

भारत का रहा है दबदबा

एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया का दबदबा रहा है. टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं. इसमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीते हैं. वहीं, श्रीलंका ने छह (1986, 1997, 2004, 2008.2014, 2022) खिताब अपने नाम किया है. पाकिस्तान की टीम दो बार (2000, 2012) में चैंपियन रह चुकी है.

एशिया कप 2023 का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल- मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका- कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान- कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल- कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान- लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 – लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 – कोलंबो

10 सितंबर: A1 vs A2 – कोलंबो

12 सितंबर: A2 vs B1 – कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 – कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 – कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल – कोलंबो.

