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Virat Kohli Should Comeback In Test Cricket Says Ambati Rayudu After Powerful Inning Against Sunrisers Hyderabad In Ipl 2026

फिर उठी विराट कोहली की टेस्ट टीम में वापसी की मांग, दिग्गज ने कहा- उनमें 5-6 साल का क्रिकेट बाकी

विराट ने आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 69 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से जीत दिलाई.

Virat Kohli: विराट कोहली ने आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है. उन्होंने पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दमदार पारी से टीम को जीत दिला दी. उनकी बैटिंग की भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने जमकर तारीफ की है. रायडू ने कोहली को टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने का सुझाव भी दिया है. विराट ने आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 69 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से जीत दिलाई. विराट ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन बनाए. अपनी इस पारी में कोहली ने पांच चौके और 5 छक्के लगाए. आईपीएल में विराट के बल्ले से 64वां अर्धशतक निकला. कोहली आईपीएल इतिहास में रनों का पीछा करते हुए 4 हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने. उनकी दमदार पारी के बूते आरसीबी ने 202 रनों के लक्ष्य को 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया.

विराट की दमदार पारी

रायडू का मानना ​​है कि विराट जिस तरह से वनडे में बैटिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी टी20 लीग (IPL) में भी अपनी फॉर्म जारी रखे हुए हैं, वह काफी कमाल है. पूर्व खिलाड़ी के मुताबिक, विराट में अभी पांच से छह साल का इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है. उन्होंने कहा: “मुझे लगता है कि आईपीएल में उनका बेस्ट प्रदर्शन आना अभी बाकी है. हमने जो देखा है, वह तो बस एक ट्रेलर है. फिटनेस उनके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं रही है. मुझे नहीं लगता कि वह कभी अपनी फिजिकल फिटनेस, बॉल पर देर से आने या फील्ड पर धीमा होने को लेकर किसी परेशानी में पड़ेंगे. सिर्फ एक चीज जो उन्हें पीछे धकेल सकती है, वह है उनकी मानसिक स्थिति. मुझे नहीं लगता कि वह अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं. मुझे अभी भी उनके अंदर पांच से छह साल का क्रिकेट करियर दिखाई देता है.”

टेस्ट में वापसी की मांग

रायडू ने आगे कहा: “मुझे लगता है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापसी करनी चाहिए, उम्मीद करता हूं एक कप्तान के तौर पर. वह कम से कम भारतीय क्रिकेट में सबसे अच्छे लाल गेंद के कप्तान रहे हैं, जिन्हें मैंने देखा है. विराट को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट को उनकी बहुत जरूरत है.”

कोहली की टेस्ट करियर

भारत के सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी में एक रहे कोहली ने पिछले साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में खेले 123 मुकाबलों में 9,230 रन बनाए. कोहली ने अपने करियर के दौरान 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए. वहीं, टी-20 फॉर्मेट को कोहली ने टी20 विश्व कप 2024 को जीतने के बाद ही अलविदा कह दिया था. (इनपुट्स: आईएनएस)