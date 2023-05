हार के बाद भी 'किंग' कोहली ने ऐसे जीता करोड़ों फैंस का दिल, जर्सी पर राशिद खान को दिया ऑटोग्राफ

विराट कोहली का आईपीएल खिताब जीतने का सपना एकबार फिर से चकनाचूर हो गया. किंग कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल 2023 के अंतिग लीग मुकाबले में गुजरात टाइटंस के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. कोहली के शतक के बावजूद हार के बाद बैंगलोर की टीम आईपीएल 2023 प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. इस दिल तोड़ देने वाली हार के बाद भी विराट ने अपने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया.

मैच खत्म होने के बाद बैंगलोर और गुजरात की टीम एक-दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी लेग स्पिनर राशिद खान उनके पास आए और उन्होंने विराट से उनका ऑटोग्राफ मांगा. हार के गम में डूबे ने कोहली निराशा के बावजूद अफगानिस्तान के इस स्पिनर को निराश नहीं किया और उन्होंने राशिद को जर्सी पर ऑटोग्राफ दिया. इसके बाद दोनों खिलाड़ी कुछ देर तक बात भी करते नजर आए.

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने विराट

विराट ने इस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 61 गेंद पर 13 चौके और एक छक्के की मदद से 101 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली. कोहली इस सीजन का यह दूसरा और आईपीएल का रिकॉर्ड सातवां शतक है. वह अब इस लीग में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

कोहली ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनके नाम इससे पहले छह शतक थे. कोहली के शतक की मदद से बैंगलोर ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन का स्कोर बनाया, जिसे गुजरात ने दो ओवर शेष रहते हासिल कर लिया.