DRS के सफल होते ही डांस करने लगे विराट कोहली, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से रौंदकर तीन मैचों में की सीरीज में कीवियों का 3-0 से सफाया कर दिया. भारत ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों- शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा के शतकों की मदद से 385 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर न्यूजीलैंड को 41.2 ओवर में 295 रन पर समेट दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में नंबर वन रैंकिंग हासिल कर ली है.

न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे अपना शतक बनाकर कीवी टीम को मैच में बनाए रखे हुए थे. लेकिन शार्दुल ठाकुर की एक गेंद पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपील करना शुरू कर दिया. ठाकुर ने डैरिल मिचेल को एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जिसने उन्हें पुल शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया. गेंदबाज और विकेटकीपर ईशान किशन को पूरा यकीन था कि उन्होंने बल्ले में गेंद के लगने की आवाज सुनी है, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

किशन ने रोहित को डीआरएस लेने के लिए कहा और रिप्ले में, अल्ट्रा एज में दिख रहा था कि गेंद और बल्ले के बीच मिलन हुआ है. इसके बाद अंपायर को मिचेल के खिलाफ अपन फैसला पलटना पड़ा क्योंकि वह इशारा करते रहे कि उन्होंने हिट नहीं किया. मिशेल निराश होकर पवेलियन चले गए. डीआरएस के सफल होने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने आउट होने का जश्न मनाते हुए मैदान पर डांस करना शुरू कर दिया.