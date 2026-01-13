By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अपने हमशक्ल को देखकर विराट कोहली भी हो गए थे हैरान- रोहित शर्मा से बोले- देख मेरा डुप्लीकेट बैठा है, छोटे चीकू का वीडियो वायरल
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वडोदरा पहुंचे विराट कोहली जब प्रैक्टिस सेशन में थे तो एक नन्हा फैन उनके जैसा दिख रहा था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस दौरान कोहली ने भी जब उसे देखा तो वह भी हैरान रह गए...
न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली अपनी बैटिंग के साथ-साथ एक और भी खास वजह से चर्चाओं में हैं. कोहली मैच से पहले यहां अपने कुछ फैन्स से मिल रहे थे, जब वह प्रैक्टिस सेशन के लिए मैदान पर आए थे. यहां उनकी मुलाकात एक नन्हे फैन से हुई, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया. दरअसल इस नन्हे फैन का लुक विराट कोहली के बचपन के लुक की तरह खूब मेल खाता है. कोहली जब छोटे थे तो वह इस फैन की तरह ही दिखते थे. उसे देखकर कोहली भी हैरान रह गए और उन्हें अपने बचपन की याद आ गई.
इस फैन ने जब कोहली का आवाज दी तो कोहली ने उसे देखा और रुकने का इशारा कर कह दिया कि अभी आता हूं. इसके बाद उन्होंने भारतीय टीम में अपने जोड़ीदार रोहित शर्मा को बताया, ‘उधर देख मेरा डुप्लीकेट बैठा है.’ इसके बाद कोहली ने इस फैन से मुलाकात भी की और उससे बात भी की. इस फैन ने अब कोहली के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है. विराट ने इस फैन से बातचीत के दौरान उसे ‘छोटा चीकू’ भी कह दिया और अब फैन किसी नई सिलेब्रिटी से कम नहीं है.
Virat Kohli said to Rohit Sharma, “Wha dekh Mera duplicate betha hai (Look, my duplicate is sitting there)”.
– Virat Kohli called him a Chota Cheeku ❤️ pic.twitter.com/b4r1DopMUa
— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 12, 2026
सोशल मीडिया पर इस फैन को ‘मिनी विराट’ का नाम मिल गया है. विराट कोहली से अपनी तुलना इस फैन के लिए भी गर्व की बात बन गई है. इस मिनी विराट ने अब विराट कोहली से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया है. उससे एक मीडिया इंटरव्यू में सवाल पूछा गया- विराट कोहली में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? इसके जवाब में मिनी विराट ने कहा, ‘उसका स्टाइल और ऑरा.’
इसके बाद इस वीडियों में उसने विराट कोहली से अपनी मुलाकात की कहानी बताई. इस फैन ने कहा, ‘मैंने एक बार उनका नाम लिया और फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और हाय बोलकर कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं.’
इसके आगे इस फैन ने कहा, ‘विराट कोहली तभी वहां मौजूद रोहित शर्मा से कहा कि वहां पर देख- मेरा डुप्लीकेट बैठा है.’ इसके बाद इस नन्हे फैन ने यह भी बताया कि कोहली ने उन्हें छोटा चीकू’ भी बोला था. इस मौक पर इस नन्हे विराट ने बताया कि इस दिन उसकी मुलाकात, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और रोहित शर्मा से भी मुलाकात हुई. बता दें वडोदरा में कोहली ने 93 रनों की जोरदार पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.
