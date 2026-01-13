  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Virat Kohli Stuns To See His Like A Like Boy At Vadodra Called Him Chhota Cheeku

अपने हमशक्ल को देखकर विराट कोहली भी हो गए थे हैरान- रोहित शर्मा से बोले- देख मेरा डुप्लीकेट बैठा है, छोटे चीकू का वीडियो वायरल

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वडोदरा पहुंचे विराट कोहली जब प्रैक्टिस सेशन में थे तो एक नन्हा फैन उनके जैसा दिख रहा था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस दौरान कोहली ने भी जब उसे देखा तो वह भी हैरान रह गए...

Published date india.com Published: January 13, 2026 10:29 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Virat Kohli With Chhota Cheeku
विराट कोहली और छोटा चीकू @x.com से

न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली अपनी बैटिंग के साथ-साथ एक और भी खास वजह से चर्चाओं में हैं. कोहली मैच से पहले यहां अपने कुछ फैन्स से मिल रहे थे, जब वह प्रैक्टिस सेशन के लिए मैदान पर आए थे. यहां उनकी मुलाकात एक नन्हे फैन से हुई, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया. दरअसल इस नन्हे फैन का लुक विराट कोहली के बचपन के लुक की तरह खूब मेल खाता है. कोहली जब छोटे थे तो वह इस फैन की तरह ही दिखते थे. उसे देखकर कोहली भी हैरान रह गए और उन्हें अपने बचपन की याद आ गई.

इस फैन ने जब कोहली का आवाज दी तो कोहली ने उसे देखा और रुकने का इशारा कर कह दिया कि अभी आता हूं. इसके बाद उन्होंने भारतीय टीम में अपने जोड़ीदार रोहित शर्मा को बताया, ‘उधर देख मेरा डुप्लीकेट बैठा है.’ इसके बाद कोहली ने इस फैन से मुलाकात भी की और उससे बात भी की. इस फैन ने अब कोहली के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है. विराट ने इस फैन से बातचीत के दौरान उसे ‘छोटा चीकू’ भी कह दिया और अब फैन किसी नई सिलेब्रिटी से कम नहीं है.

सोशल मीडिया पर इस फैन को ‘मिनी विराट’ का नाम मिल गया है. विराट कोहली से अपनी तुलना इस फैन के लिए भी गर्व की बात बन गई है. इस मिनी विराट ने अब विराट कोहली से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया है. उससे एक मीडिया इंटरव्यू में सवाल पूछा गया- विराट कोहली में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? इसके जवाब में मिनी विराट ने कहा, ‘उसका स्टाइल और ऑरा.’

इसके बाद इस वीडियों में उसने विराट कोहली से अपनी मुलाकात की कहानी बताई. इस फैन ने कहा, ‘मैंने एक बार उनका नाम लिया और फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और हाय बोलकर कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं.’

इसके आगे इस फैन ने कहा, ‘विराट कोहली तभी वहां मौजूद रोहित शर्मा से कहा कि वहां पर देख- मेरा डुप्लीकेट बैठा है.’ इसके बाद इस नन्हे फैन ने यह भी बताया कि कोहली ने उन्हें छोटा चीकू’ भी बोला था. इस मौक पर इस नन्हे विराट ने बताया कि इस दिन उसकी मुलाकात, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और रोहित शर्मा से भी मुलाकात हुई. बता दें वडोदरा में कोहली ने 93 रनों की जोरदार पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.