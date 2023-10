अफगानिस्तान के खिलाफ अर्धशतक बनाकर विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ये बड़ा रिकॉर्ड; नहीं गया किसी का ध्यान

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए विश्व कप 2023 मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 131 रन की धमाकेदार पारी खेलकर कई रिकॉर्ड बना. रोहित ने ना केवल विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया बल्कि क्रिस गेल (Chris Gayle) को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान हासिल किया. लेकिन इस बीच विराट कोहली ने पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा जिस पर किसी का ध्यान नहीं दिया.

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कोहली ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए स्टेडियम में रनों का पीछा करते हुए 56 गेंदो पर 55 रन की नाबाद पारी खेली. इसी के साथ कोहली ने आईसीसी विश्व कप के दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.

Consecutive FIFTIES in #CWC23 for Virat Kohli!

partnership up between Virat Kohli & Shreyas Iyer!#TeamIndia inching closer to victory in Delhi

October 11, 2023