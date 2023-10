IND VS AUS: विराट कोहली ने फील्डिंग में किया हैरान, स्लिप में लपका अद्भुत कैच, देखें वीडियो

चेन्नई. भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS) की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. खेल के तीसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर मिशेल मार्श का विकेट गंवा दिया. जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विराट कोहली (Virat Kohli) ने स्लिप में शानदार कैच लपका.

ऑस्ट्रेलिया की पारी के तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे. इस ओवर की दूसरी गेंद को मिशेल मार्श ने ऑफ साइड में पुश करने का प्रयास किया, मगर गेंद बल्ले का किनारा लेकर तेजी से स्लिप की तरफ गई, जहां मौजूद विराट कोहली (Virat Kohli) ने बाईं तरफ डाइव लगाकर अद्भुत कैच लपका. मिशेल मार्श खाता भी नहीं खोल सके.

Excellent catch by Virat Kohli. One of the best fielder ever

Fitness freak they said, very well said. #INDvsAUS#ViratKohlihttps://t.co/ow8SuIm4Ix

