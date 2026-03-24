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विराट कोहली की टीम को मिलेगा नया मालिक, जानें कौन है मुखिया? RCB को कितने में खरीदा
RCB New Owner Name: आरसीबी को दूसरी कंपनी द्वारा खरीदे जाने की खबर सामने आई है. चलिए जानते हैं नए मालिक के बारे में और उन्होंने इस टीम को कितने में खरीदा?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मशहूर टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, विराट कोहली की टीम को नया मालिक मिलने जा रहा है. आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन ने मिलकर आरसीबी को खरीदने की डील की है. यह डील करीब 1.78 बिलियन डॉलर यानी लगभग 16,600 करोड़ रुपये में हुई है, जो IPL इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है. इस समझौते में पुरुष और महिला दोनों टीमों को शामिल किया गया है.
अभी तक RCB टीम किस कंपनी के पास थी?
आरसीबी को United Spirits Limited से खरीदा जा रहा है, जो Diageo plc की साथी कंपनी है. हालांकि, यह सौदा अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि इसके लिए BCCI और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी जरूरी है. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 2026 सीजन के बाद टीम नए मालिकों के हाथ में चली जाएगी. नए ढांचे में टीम का संचालन बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स के अनुभव के साथ होगा, जिससे आरसीबी को ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी है.
आर्यमन विक्रम बिरला कौन हैं?
अगर ये डील पक्की हो जाती है, तो आर्यमन विक्रम बिरला को RCB का चेयरमैन बनाया जाएगा. वह कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं और आदित्य बिरला ग्रुप में डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं. आर्यमन पहले एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की टीम से घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं. क्रिकेट की समझ और बिजनेस बैकग्राउंड का यह मेल उन्हें इस भूमिका के लिए खास बनाता है. अब वह खेल और मैनेजमेंट दोनों को साथ लेकर RCB को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाएंगे.
IPL में RCB का सफर अब तक कैसा रहा?
अब बात करें RCB की तो टीम की शुरुआत 2008 में हुई थी. उस समय United Spirits ने करीब 111.6 मिलियन डॉलर में इस टीम को खरीदा था. इसके बाद 2023 में महिला प्रीमियर लीग (WPL) की टीम भी जोड़ी गई. टीम ने 2024 में WPL और 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. इस टीम में विराट कोहली, एबी.डी विलियर्स और क्रिस गेल जैसे बड़े खिलाड़ी खेल चुके हैं.
टीम को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज
आज RCB सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बन चुकी है. सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और यह IPL की सबसे चर्चित टीमों में गिनी जाती है. 2025 में ब्रांड फाइनेंस ने इसे आईपीएल की दूसरी सबसे वैल्यूएबल टीम बताया था. खास बात यह है कि विराट के साथ इसका नाम और भी जुड़ गया, जिससे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई. नए मालिकों के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आरसीबी को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड के रूप में और आगे बढ़ाया जाएगा.
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