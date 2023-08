एशिया कप 2023 शुरू होने में बस कुछ दिन ही बाकी है. एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाना है. भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला दो सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. एशिया कप को लेकर टीम इंडिया जोर-शोर से तैयारियों में जुटी है. अलूर में टीम इंडिया का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा सहित कई सीनियर क्रिकेटर्स शामिल हुए. कोहली ने प्रशिक्षण शिविर के बाद एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक सेल्फी लेते तस्वीर शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है…कैंप का सीजन 1 पूरा हुआ. कोहली थम्स अप का साइन देते हुए भी नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में कोहली काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं.