अपना 500वां इंटरनेशल मैच खेलेंगे विराट कोहली, कोच राहुल द्रविड़ ने की जीभर कर तारीफ, बोले- युवाओं के लिए इंस्प्रेशन

भारतीय टीम की रन मशीन और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) आज अपने करियर का 500वां मैच खेलने मैदान पर उतरेंगे. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के 10वें खिलाड़ी होंगे. इससे पहले भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने उनकी जी भरकर प्रशंसा की है. द्रविड़ ने कहा कि यह उनकी आपार उपलब्धियों और वर्क पॉलिसी के कारण देश के कई क्रिकेटरों के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में उतर कर भारत की तरफ से 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी ने यह उपलब्धि हासिल की है.

द्रविड़ ने कहा, ‘उनके (कोहली) आंकड़े स्वयं ही सारी कहानी बयां करते हैं. वह सब रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपनी टीम के कई खिलाड़ियों तथा भारत के कई लोगों, लड़कों और लड़कियों के लिए वास्तविक प्रेरणास्रोत हैं.’