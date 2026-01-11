Hindi Cricket Hindi

Virat Kohli Took Test Retirement Little Early But He Will Remain Active In Odi Format Till 2027 Odi World Cup Says Allan Donald

Virat Kohli के 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने पर क्या बोले एलन डोनाल्ड! टेस्ट से संन्यास पर बोली यह बात

हाल ही में संजय मांजरेकर ने विराट कोहली के टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास पर सवाल उठाए थे. इसके बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एलन डोनाल्ड ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है.

Allan Donald on Virat Kohli Test Retirement: विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए 8 महीने हो चुके हैं. लेकिन कई पूर्व क्रिकेटरों को इस पर अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है. हाल ही में संजय मांजरेकर ने विराट के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने वनडे में खुद को उपलब्ध रखकर और टेस्ट से संन्यास का फैसला लेकर आसान राह चुनी है. उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में अभी और खेलना चाहिए था, भले ही बीते 5 साल से वह इसमें कमजोर पड़ते दिख रहे थे. अब साउथ अफ्रीका के पूर्व फास्ट बॉलर एलन डोनाल्ड भी ने मांजरेकर के सुर में सुर मिलाए हैं. उन्होंने कहा कोहली ने लाल गेंद फॉर्मेट से थोड़ा जल्दी संन्यास ले लिया.

विराट कोहली में रनों की भूख

डोनाल्ड ने इस मौके पर यह भी माना कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड तक खुद को बनाए रखेंगे क्योंकि उनमें अभी भी रनों की काफी भूख है. डोनाल्ड ने आईपीएल के 2014-15 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का गेंदबाजी कोच रहते हुए कोहली के साथ काम किया है.

फिटनेस के मामले में चैम्पियन हैं विराट: डोनल्ड

उन्होंने कोहली की वर्क इथिक्स (फिटनेस और खेल के लिए कड़ा अभ्यास) पर जोर देते हुए कहा, ‘आप जानते हैं. मैंने फिटनेस और खेल को लेकर जज्बे के मामले में किसी खिलाड़ी में विराट जितनी भूख नहीं देखी. मेरे मन में उनके लिए बेहद सम्मान है. मैं अक्सर ड्रेसिंग रूम में इस बारे में बात करता हूं कि वह खुद को फिट रखने के मामले में चैंपियन हैं. कोई भी उनके जितना मेहनत नहीं करता. वह किसी मशीन की तरह हैं.’

टेस्ट क्रिकेट विराट की होती है कमी महसूस

उन्होंने कहा, ‘मुझे वास्तव में उन्हें टेस्ट मैचों में उनकी कमी महसूस होती है. मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा जल्दी संन्यास लिया लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें सीमित ओवर फॉर्मेट के क्रिकेट और वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखेंगे.’

टेस्ट से कोहली के संन्यास पर सभी थे हैरान

बता दें हाल ही में कई पूर्व क्रिकेटरों ने टेस्ट फॉर्मेट में विराट कोहली की कमी को महसूस किया है. पिछले साल मई में जब उन्होंने अपनी टेस्ट रिटारमेंट का ऐलान किया था, तो इस पर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान थे क्योंकि कोई भी कोहली से इतनी शानदार फिटनेस होने के बावजूद संन्यास की उम्मीद नहीं कर रहा था.ॉ

मांजरेकर ने भी की आलोचना

हाल ही में संजय मांजरेकर ने कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट पर तब निराशा जताई थी, जब इस साल के पहले टेस्ट सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज जो रूट और स्टीव स्मिथ ने अपनी-अपनी टीमों के लिए शतक जमाया था. मांजरेकर ने कहा कि जब कोहली साथ खेले बल्ले इस फॉर्मेट में शतक बना रहे हैं तो फिर वह भारत की ओर से यहां क्यों नहीं हैं.

विराट को रॉबिन उथप्पा ने दी यह सलाह

इसके अलावा हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने तो कोहली सलाह दी है कि वह टेस्ट रिटायरमेंट के अपने फैसले से यूटर्न लेकर एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करें.

(एजेंसी इनपुट्स से)