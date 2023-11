Hindi Cricket Hindi

पहली मुलाकात में छूए थे पैर लेकिन आज विराट कोहली ने छू लिया सचिन तेंदुलकर का दिल : Virat Kohli के 50वें शतक पर पूर्व दिग्गज ने किया ये ट्वीट

भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शतकीय पारी खेलकर वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक बनाने का कीर्तिमान अपने नाम किया.

Mumbai, Nov 15 (ANI): India's Virat Kohli celebrates his century during the semi-final match against New Zealand in the ICC Men's Cricket World Cup 2023, at Wankhede Stadium in Mumbai on Wednesday. Virat Kohli scores his 50th ODI century, breaking Sachin Tendulkar's record of most ODI centuries. (ANI Photo)

भारतीय रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में 50वां शतक (117) बनाकर लीजेंड क्रिकेट सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का 49 वनडे शतकों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस मौके पर क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी लेकिन सबसे खास शुभकामना आई मास्टर ब्लास्टर की तरफ से, जो इस शतक के गवाह बनने के लिए स्टेडियम में भी मौजदू थे.

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, “जब मैं पहली बार आपसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला था, तो टीम के बाकी साथियों ने आपके साथ मेरे पैर छूने का मजाक उड़ाया था. मैं उस दिन अपनी हंसी नहीं रोक सका. लेकिन जल्द ही, आपने अपने जुनून और कौशल से मेरे दिल को छू लिया. मैं बहुत खुश हूं कि वह युवा लड़का एक ‘विराट’ खिलाड़ी बन गया है.”

The first time I met you in the Indian dressing room, you were pranked by other teammates into touching my feet. I couldn’t stop laughing that day. But soon, you touched my heart with your passion and skill. I am so happy that that young boy has grown into a ‘Virat’ player. I… pic.twitter.com/KcdoPwgzkX — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 15, 2023

पूर्व क्रिकेटर ने आगे लिखा, “मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि एक भारतीय ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा. और इसे सबसे बड़े मंच पर – विश्व कप सेमीफाइनल में – और अपने घरेलू मैदान पर करना सोने पर सुहागा है.”

सचिन के अलावा सुरेश रैना (Suresh Raina), टॉम मूडी (Tom Moody), राशिद खान (Rashid Khan) और इयान बिशप (Ian Bishop) के साथ कई दिग्गजों ने कोहली को शतकों के अर्धशतक पर बधाई दी.

Virat Kohli with a great sense of occasion befitting a great player moves to ODI century No 50 in ICC World Cup Semi-Final 2023. Under the gaze of Sachin Tendulkar, Sir Viv Richards, Sunil Gavaskar, David Beckham and several sporting icons. Wankede is a special venue pic.twitter.com/JsYlrqin2g — Ian Raphael Bishop (@irbishi) November 15, 2023

A wonderful innings and an even bigger feat Take a bow @imVkohli you beauty — Rashid Khan (@rashidkhan_19) November 15, 2023

Here’s the moment we’ve all been waiting for! @ImVkohli, the maestro, crafting another magnificent century & achieving the milestone of scoring most centuries in one day cricket! Absolute brilliance, King Kohli! #INDvsNZ #ODIWorldcup2023 pic.twitter.com/ibcwfOHpm2 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 15, 2023

विराट ने लॉकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) गेंद पर दो रन लेकर इस विश्व कप में तीसरा शतक पूरा किया और सचिन से आगे पहुंच गए. विराट ने जब यह रिकॉर्ड बनाया तब मास्टर बलास्टर सचिन तेंदुलकर भी दर्शकों के बीच मौजूद थे. विराट, ने हवा में उछलकर, सचिन को सलाम कर इसका जश्न मनाया जो मैदान पर ही मौजूद हैं, क्या पल है यह, उन्हीं के सामने यह रिकॉर्ड तोड़ा, जिनका यह रिकॉर्ड है.

विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो़ड़ने के बाद अपने दोनों हाथ से झुकते हुए सचिन का अभिवादन किया जो अपनी जगह खड़े होकर तालियां बजा रहे थे. सचिन के साथ बीसीबीआईआ के सचिव जय शाह भी मौजूद थे.

दर्शकों में मौजूद विराट की पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी तालियां बजाते हुए अपने पति की उपलब्धि पर खुशी जताई. विराट ने अनुष्का के लिए फ्लाइंग किस किया. विराट ने 279 पारियों में यह कीर्तिमान पार किया जबकि सचिन ने 452 पारियों में 49 शतक बनाये थे. विराट ने इसके अलावा सचिन का एक विश्व कप में सर्वाधिक 673 रन बनाने का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया.