Virat Kohli का नया मोबाइल फोन हुआ गुम, जोमैटो के मजेदार कमेंट पर फैंस ने जमकर लिए मजे

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस समय बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2023 के लिए नागपुर में जमकर अभ्यास कर रहे हैं. टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले कोहली के साथ एक दुखद घटना घट गई है. उन्होंने अपने नए फोन के गुम होने का पोस्ट ट्वीट किया है. किंग कोहली का यह ट्वीट कुछ समय बाद ही वायरल हो गया और फैंस ने इस पर अपने कमेंट्स करने शुरू कर दिए.

कोहली ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ” नया फोन खरीदना और उसे अनबॉक्स किए बिना ही खो देना, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होता. क्या किसी ने (मेरा फ़ोन) देखा है?”

विराट के इस ट्विट के बाद फैंस से उन्हें तरह-तरह के सुझाव मिल रहे हैं. जहां कुछ फैंस उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं तो वहीं कुछ फैंस का कहना है कि नया खरीद लीजिए आपके पास पैसों की कमी थोड़ी है. कोहली के इस ट्वीट पर फुड डिलिवरी करने वाले ऐप जोमैटो का कमेंट बहुत वायरल हो रहा है.

जोमैटो ने कोहली के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ” भाभी के फोन से बेझिझक आइसक्रीम मंगवाएं, अगर उनसे मदद मिलती है तो.” जोमैटो के इस ट्वीट पर फैंस भी उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा कि उस गरीब का फोन गुम हो गया और तुमको धंधे से मतलब है, बस.