VIDEO: हार की कगार पर खड़ी थी टीम इंडिया, उधर विराट कोहली लुंगी डांस पर लूट रहे थे महफिल

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया 10वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. भारतीय टीम ने मंगलवार को मेजबान श्रीलंका को सुपर-4 के एक मुकाबले में 41 रन से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया. फाइनल में अब भारत का सामना रविवार को पाकिस्तान और श्रीलंका (Virat Kohli) के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा. इस मैच में विराट कोहली कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और केवल तीन रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि इसके बाद भी कोहली ने अपने लुंगी डांस से फैंस का मनोरंजन करना जारी रखा.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक समय टीम इंडिया हार की कगार पर खड़ी थी. लेकिन कोहली अपनी ही मूड में नजर आर रहे थे. एक समय मुकाबला फंसा हुआ था और दोनों में से कोई भी टीम मैच को जीत सकती थी. ये वो समय था जब टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा था.

लेकिन कोहली को इसकी चिंता नहीं थी और वह अपने ही अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे थे. मैच के दौरान कोहली के लुंगी डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. विराट श्रीलंका के खिलाफ 12 गेंदों पर केवल तीन रन बना पाए.

विराट लुंगी डांस पर लूट रहे थे महफिल

मेजबान श्रीलंकाई टीम भारत से मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. मैच में एक समय ब्रेक आया और डीजे पर स्टेडियम में लुंगी डांस बज रहा था, इस गाने को सुनकर विराट खुद को रोक नहीं पाए और अपनी कमर हिलाने लगे. लुंगी डांस गाने को सुनकर मैदान पर फील्डिंग कर रहे कोहली भी लुंगी डांस करने लगे. देखते ही देखते ही कोहली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.