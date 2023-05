Kohli vs Gambhir: हैदराबाद में गंभीर के सामने फैंस ने लगाए कोहली-कोहली के नारे-VIDEO

IPL 2023 में विराट कोहली और गौतम गंभीर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विराट कोहली के फैंस हैं, जो गंभीर को देखते ही अपने कोहली-कोहली चिल्लाना शुरू कर देते हैं. ऐसा ही नजारा एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जांयट्स (SRH vs LSG) के बीच खेले जा रहे मुकाबले में देखने को मिला.

लखनऊ टीम के मेंटॉर गौतम गंभीर जब डग आउट की तरफ बढ़ रहे थे तो स्टेडियम में बैठे सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस जोर-जोर से कोहली-कोहली चिल्लाने लगे. हालांकि गंभीर ने इन नारों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपने रास्ते चल गए. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इससे पहले भी फैंस द्वारा गंभीर को कोहली-कोहली के नारों से चिढ़ाने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. एक वीडियो में तो गंभीर फैंस को घूरते भी नजर आए थे.