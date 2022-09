भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) को लगता है कि गिरती फॉर्म और एक महीने के लंबे ब्रेक के बाद टीम में वापसी करने के बाद से दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है. क्रिकेटर से कमेंटेटर बने मांजरेकर ने कहा कि वह पहले वाले कोहली को लौटते हुए देख सकते हैं. साथ ही कहा कि अनुभवी बल्लेबाज अपने कौशल का भरपूर आनंद ले रहे हैं.Also Read - केएल राहुल के समर्थन में आए सुनील गावस्कर, कहा- विराट कोहली की तरह शॉट खेल रहे हैं

कोहली, संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में संपन्न एशिया कप में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद, जहां उन्होंने अपना पहला टी20 शतक और हैदराबाद में आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 में श्रृंखला जीतने वाले 63 रन बनाये, अब तक शानदार फॉर्म में दिखे हैं. मांजरेकर को लगता है कि यह अगले महीने आस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के साथ भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत है.

स्पोर्ट्स 18 के शो 'स्पोर्ट्स ओवर द टॉप' पर मांजरेकर ने कहा, "देखिए, एशिया कप (यूएई में) के हर मैच में उन्होंने रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी में सुधार किया है. मुझे लगता है कि पहले वाले कोहली वापस आ गए हैं. वह अपने पावर गेम पर भरोसा कर रहे हैं. एक समय था जब वह रन बना रहे थे, लेकिन उनका पावर गेम उसके इशारे पर नहीं चल रहा था, लेकिन अब ऐसा होना शुरू हो गया है."

मांजरेकर ने कहा, “तो, विराट कोहली अपनी लय में वापस आ रहे हैं. अब उन्हें टी20 विश्व कप में अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है.”

मांजरेकर ने आगे भारत-आस्ट्रेलिया श्रृंखला में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल के लिए क्या गलत हुआ, इस पर अपनी राय दी. उन्होंने महसूस किया कि भुवी, जो इस समय भारत की ओर से सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज है, अपनी भलाई के लिए बहुत अधिक क्रिकेट खेल रहे हैं. उनका खराब फॉर्म थकावट के कारण है.

मांजरेकर ने कहा कि हर्षल पटेल की तेज गेंदबाज के रूप में सीमिततायें हैं लेकिन भारत को तीसरे तेज गेंदबाजी विकल्प को देखना चाहिए और यह विकल्प मोहम्मद शमी हो सकते हैं.