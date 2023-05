IPL 2023: नवीन उल-हक के पोस्ट पर अब विराट कोहली ने किया पलटवार, कहा- आपकी लड़ाई...

Virat Kohli vs Naveen-ul-Haq: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को आईपीएल 2023 के 54वें मैच में मंगलवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. बैंगलोर की हार के बाद लखनऊ सुपरजायंट्स के तेज गेंदबाज नवीन उल-हक (Naveen-ul-Haq) ने विराट कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया. नवीन आम और टेलीविजन स्क्रीन की तस्वीरें शेयर कर बैंगलोर और विराट पर तंज कस रहे थे. अफगान प्लेयर के उस दो पोस्ट के बाद भारतीय रनमशीन कोहली ने अब पलटवार किया है.

कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने खुद की तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटो में वह कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, आपकी लड़ाई आपके दिमाग से है. दरअसल, असल में आपका मुकाबला खुद से होता है.”

किंग कोहली ने इस पोस्ट में कहीं भी नवीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस का मानना है कि विराट ने नवीन उल हक के लिए किया है. गौरतलब है कि नवीन ने बैंगलोर और मुंबई इडियंस के बीच हुए मैच वाले दिन एक नहीं बल्कि दो पोस्ट डाले. उनका पहला पोस्ट तो विराट कोहली के आउट होने के बाद आया जबकि दूसरा पोस्ट बैंगलोर की हार के बाद.