IND vs ENG T20 WC 2022: विराट कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Virat Kohli scored his fourth fifty in the T20 World Cup 2022.

Most runs in ICC semi-finals and finals: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और इसके जवाब में भारत ने विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक फिफ्टी की बदौलत इंग्लैंड को 169 रन की चुनौती दी है.

विराट ने मैच में 40 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 50 रनों की पारी खेली. विराट का इस टूर्नामेंट में छह मैचों में यह चौथी फिफ्टी है. पांड्या ने 33 बॉल में 4 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 63 रन बनाए. विराट अब आईसीसी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स (T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. विराट के नाम आईसीसी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में अब 12 पारियों में 536 रन हो गए हैं. उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

आईसीसी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज-

536- विराट कोहली (12 पारियों में)

531 – कुमार संगकारा (16 पारियों में)

509 – रिकी पोंटिंग (14 पारियों में)

489 – सौरव गांगुली (6 पारियों में)

484 – महेला जयवर्धने (16 पारियों में).

यही नहीं, विराट आईसीसी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है.

आईसीसी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी-

6- विराट कोहली (12 पारियों में)

5 – कुमार संगकारा (16 पारियों में)

4 – सौरव गांगुली (6 पारियों में)

4- जैक कालिस ((8 पारियों में)

4- सचिन तेंदुलकर (10 पारियों में).

टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में भी विराट का बल्ला खूब चलता है. उन्होंने अपने करियर में अब तक जितने भी टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच खेले हैं, उन सबमें विराट ने 50+ रन बनाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में विराट का प्रदर्शन-

नाबाद 72 रन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 2014 में

77 रन, श्रीलंका के खिलाफ, 2014 में

नाबाद 89 रन, वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में

50 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में.

टी20 वर्ल्‍ड कप में सबसे ज्‍यादा रन

विराट कोहली ने आज टी20 वर्ल्‍ड कप के इतिहास में अपने 1100 रन पूरे कर लिए हैं. आज 50 रन की पारी के साथ उन्‍होंने इस विशेष कीर्तिमान को छू लिया है. दूसरे स्‍थान पर 1016 रनों के साथ महेला जयवर्धने का नंबर आता है.

1120- विराट कोहली

1016- महेला जयवर्धने

965- क्रिस गेल

टी20 विश्‍व कप में 100 चौके

विराट कोहली ने आज टी20 विश्‍व कप के इतिहास में अपने 100 चौके पूरे कर लिए हैं. विराट ने आज के मैच में चार चौके ओर एक छक्‍का लगाया.